Синоптик предупредила, где в Украине ощутимо снизится температура

На юге Украины ощутимо снизится температура, спрогнозировала синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в четверг и пятницу, 7-8 сентября, на юге Украины ощутимо снизится температура воздуха, периодически будут идти дожди.

В четверг, 6 числа, в Киеве прогнозируется +25 +27 градусов, возможен локальный дождь, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"7-8 сентября — ощутимое снижение температуры воздуха с периодическими дождями на юге Украины", — отметила Диденко.

На юге Украины ощутимо снизится температура, спрогнозировала синоптик / Скриншот с facebook.com/tala.didenko

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду и четверг, 5-6 сентября, в западных, Винницкой и в большинстве южных областей нашей страны будут грозы, местами — шквалы 15-20 м/с.