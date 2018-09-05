Синоптик предупредила, где в Украине ощутимо снизится температура

В четверг в Киеве возможен дождь, спрогнозировала эксперт.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в четверг и пятницу, 7-8 сентября, на юге Украины ощутимо снизится температура воздуха, периодически будут идти дожди.
В четверг, 6 числа, в Киеве прогнозируется +25 +27 градусов, возможен локальный дождь, написала эксперт на своей странице в Facebook.
"7-8 сентября — ощутимое снижение температуры воздуха с периодическими дождями на юге Украины", — отметила Диденко.
Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду и четверг, 5-6 сентября, в западных, Винницкой и в большинстве южных областей нашей страны будут грозы, местами — шквалы 15-20 м/с.