Убийство Захарченко. Боевики "Л/ДНР" решили провести "выборы" своих главарей

"Выборы в ДНР" / Reuters

На территориях, временно контролируемых террористами "ДНР" и "ЛНР", будут проводиться "выборы глав" группировок и "депутатов парламентов".

Соответствующее сообщение опубликовал портал "РБК" со ссылкой на информированные источники – близкие к Кремлю и близкие к верхушке боевиков. Они сходятся на том, что возвращение к идее выборов связано с недавним убийством главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко.

Ожидается, что уже в ближайшую пятницу, 7 сентября, "Народный совет Донецкой народной республики" официально "проведет решение" по вопросу о проведении "выборов главы ДНР". Такую информацию журналистам озвучил "депутат Народного совета ДНР" Владислав Бриг.

"Гибель Александра Захарченко — один из факторов, влияющих на обсуждение (вопроса выборов − "Главред"), которое велось еще до трагического события (убийства Захарченко − "Главред")", — сказал он.

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Более того, в Кремле решили, что выборы необходимо проводить одновременно в "ДНР" и в "ЛНР". С начала января нынешнего года планировалось, что "выборы" на временно контролируемых боевиками территориях пройдут осенью, однако позже их решили перенести на неопределенный срок. В Кремле такое решение мотивировали отсутствием большой нужды в переизбрании "депутатов" и "глав ДНР и ЛНР", рисками для Минских переговоров, а также нехватке финансирования.

По предварительной информации, "выборы" могут пройти осенью, однако конкретные даты сейчас даже не обсуждаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Позднее появилась информация о том, что главаря "ДНР" ликвидировали офицеры российского ГРУ. Затем в Сети появились фото подозреваемых в совершении убийства.