Захарченко ликвидировало ГРУ — российский финансист

Главаря "ДНР" уничтожили как еще одного ключевого свидетеля по делу о сбитом на Донбассе самолете, полагает блогер.
Российский финансист и блогер Слава Рабинович считает, что главаря "ДНР" Александра Захарченко ликвидировало Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ (более известно под своим бывшим наименованием — Главное разведывательное управление).
ГРУ уничтожило лидера боевиков как еще одного ключевого свидетеля по делу о сбитом в небе над Донбассом самолете Boeing 777.
"Захарченко просто ликвидировало ГРУ как еще одного ключевого свидетеля по делу о сбитом "Боинге", перед началом суда. Почти уверен в этом по многим признакам", — отметил блогер.
Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Стало известно, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.