Захарченко ликвидировало ГРУ — российский финансист

Александра Захарченко ликвидировало ГРУ, полагает финансист / asn.in.ua

Российский финансист и блогер Слава Рабинович считает, что главаря "ДНР" Александра Захарченко ликвидировало Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ (более известно под своим бывшим наименованием — Главное разведывательное управление).

ГРУ уничтожило лидера боевиков как еще одного ключевого свидетеля по делу о сбитом в небе над Донбассом самолете Boeing 777.

"Захарченко просто ликвидировало ГРУ как еще одного ключевого свидетеля по делу о сбитом "Боинге", перед началом суда. Почти уверен в этом по многим признакам", — отметил блогер.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Стало известно, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.