Прогноз погоды на четверг: синоптики рассказали о дождях и похолодании

Укроаинцам обещают дожди и похолодание / УНИАН

В четверг, 6 сентября, в Украине местами ожидаются дожди, при этом во многих областях похолодает.

В восточных регионах осадков не ожидается, температура достигнет +28°. На юге страны местами пройдут дожди, столбик термометра поднимется до +28°.

В то же время на западе страны также возможны дожди с грозами, а максимальная температура составит +25°.

Кроме того, в северных областях ожидается переменная облачность, температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +28°.

В Киеве осадков не прогнозируют, температура воздуха днем +26°, вечером - до +20°. до +26°.

Напомним, 6 сентября отмечается День святителя Петра. Также в этот день почитается память мученика Евтихия – одного из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова.