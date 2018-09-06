Воевавший на стороне "ДНР" россиянин "под запись" рассказал о мародерстве, расстрелах безоружных и конфликтах

6 сентября 2018, 17:06

Ряды террористов Алексей Скворцов ("Шпак") покинул из-за ссор с тамошними главарями.

Алексей Скворцов и уже покойные "Гиви" и Александр Захарченко / Соцсети

Алексей Скворцов, житель Башкортостана (Россия), который под кличкой "Шпак" воевал на стороне боевиков "ДНР" в составе "батальона Спарта", рассказал о случаях мародерства, расстрелах пленных бойцов ВСУ, расхищения гуманитарной помощи из РФ, а также о конфликтах среди боевиков.

Такое сообщение опубликовал портал "Информационное сопротивление". По его словам, главари "ДНР" регулярно используют проштрафившихся боевиков как шахидов и отправляют их, предварительно "обвесив" взрывным устройствами на штурм позиций ВСУ.

Также, по словам Скворцова, верхушка группировки погрязла во всяческих злоупотреблениях, в первую очередь – финансового толка. "Есть много интересной информации о том, как проводила [обыск] полиция "днр" у командиров, например, командир "Матрос", и то, что у него нашли. "Моторола" успел его отмазать, и он продолжает служить. У них всех есть квартиры, мотоцикл на котором "Воха" (Владимир Жога, возглавивший "Спарту" после убийства Арсена Павлова − "Главред") разбился, его принудительно покупал весь батальон, скинувшись деньгами. С рядовых собирали 1500 рублей, а с офицеров 2000 рублей. У "Матроса" обыск проводили в квартире и там нашли 5 тепловизоров, 5 биноклей, автоматы и 800 тыс. грн, РПГ и заряды к нему",− рассказал "Шпак".

Все "офицеры Спарты", утверждает Скворцов, обзавелись недвижимостью. Соответственно, на почве неравенства, среди боевиков постоянно возникали внутренние конфликты с кровопролитием. К примеру, одного из них по кличке "Странник" застрелили в потасовке из-за того, что опытные террористы сцепились с более "зелеными", которые, однако, "понацепили" на себя награды. 

По данным "Шпака", по состоянию на августа 2018-го "спартанцы" уже не воюют, а охраняют копанки, принадлежавшие до недавнего времени Александру Захарченко.

Кроме того, Скворцов подтвердил информацию о том, что "Моторола" участвовал в расстрелах пленных бойцов ВСУ, а также убивал боевиков из своего батальона и из батальона "Сомали".Напомним, ранее сообщалось о том, что убитый на минувшей неделе главарь "ДНР" Александр Захарченко был похоронен на одном кладбище с "Гиви" и "Моторолой.

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