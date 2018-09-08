Эксперт спрогнозировал, когда Кремль может ослабить военное давление на Украину

Кремль не ослабит военное давление на Украину до выборов в стране, полагает эксперт / GettyImages

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман заявил, что до выборов в Украине (запланированы в 2019 году) ожидать ослабления военного давления Кремля на нашу страну не стоит.

Совершенно очевидно, что пока президент РФ Владимир Путин у власти, российское руководство не оставит в покое украинское государство, рассказал эксперт в эфире "Espreso.TV".

"… будут постоянные попытки поддерживать там вооруженные противостояния, конфликт, для того, чтобы давить на украинские власти, для того, чтобы подорвать позиции украинских властей внутри страны и для того, чтобы в конечном итоге попробовать установить там некий марионеточный режим", — отметил собеседник.

По его словам, пока выборы в Украине не состоятся ожидать, что военное давление Кремля на страну ослабнет не стоит, потому что "в этом случае ему будет гораздо сложнее манипулировать украинским обществом и пытаться достигнуть на этих выборах какого-то удобного для себя результата". Читайте также"Недостаточно быть столбовой дворянкой": журналист рассказал, чего хочет Путин

"Ему нужно дискредитировать украинские власти, доказать населению, что они не способны добиться мира, и чтобы в этот момент как черт из табакерки выскочили пророссийские политики, которые бы стали говорить, что да вот все эти люди — Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.) там, Тимошенко (лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко — Ред.) и прочие — они недоговороспособны, и Россия не будет с ними договариваться, и мира не будет, а мы вам принесем мир", — добавил собеседник.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл говорил, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды российский средний класс восстанет против его режима.