На "Титане" в Крыму назвали дату остановки завода

"Титан" остановят только к воскресенью, потому что несколько печей все еще работает / Reuters

Завод "Крымский титан", спровоцировавший грандиозную экологическую катастрофу на севере оккупированного Крыма, будет полностью остановлен, 9 сентября. На данный момент на предприятии продолжают работу еше четыре печи.

"Все идет по плану: сегодня остановлена еще одна печь. В работе еще четыре печи. Одна из них будет остановлена завтра и три печи - в воскресенье, примерно в 20:00. С воскресенья завод будет полностью остановлен", - сообщил генеральный директор предприятия Андрей Акулов на заседании оперативного штаба по ситуации в аннексированном Армянске, пишет Крым.Реалии.

Читайте такжеВ Крыму заговорили о возможности новых выбросов на химзаводе в АрмянскеАкулов отметил, что для нейтрализации опасных химических веществ в аварийном кислотонакопителе предприятия завод направит в коллектор воду, которую использует для производственных целей, с известковым отводом.

Напомним, ранее жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход из строя бытовой техники и непонятный жирный "налет" на поверхностях предметов.

Позже "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с матерями начали эвакуировать из Армянска. Жители города называют проиходящее "настоящим адом".