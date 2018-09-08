Эксперт назвал причину ротации в руководстве "ДНР"

Дмитрия Трапезникова убрали с поста и.о. главы "ДНР" из-за высказывания об интеграции в Россию, полагает эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что в самопровозглашенной "ДНР" Дмитрия Трапезникова убрали с поста исполняющего обязанности главы псевдореспублики, в частности, из-за несанкционированного со стороны Кремля высказывания.

Как только поступила команда Кремля — главаря быстро заменили, написал аналитик в блоге на "Обозревателе".

"… мои предположения о том, что человек со странной и даже вызывающей фамилией Трапезников будет заменен в ближайшее время, оправдались", — отметил автор.

По его мнению, Трапезников позволил себе высказывание, не санкционированное со стороны Кремля о том, что "республика" будет интегрироваться в Россию с перспективой присоединения.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Стало известно, что главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.

В тот же день и.о. главы псевдореспублики стал Дмитрий Трапезников, который был заместителем председателя "Совета министров". Позже — 7 сентября так называемый "Народный совет" террористической "ДНР" избрал и.о. главы "республики" Дениса Пушилина.