Разборки в центре Киева: массовую драку усмирили выстрелом в воздух

В центре Киева произошла массовая драка / ТСН

В ночь на воскресенье, 9 сентября, в центре Киева проищошла массовая драка между двумя компаниями молодых людей.

Разборки начались возле ТРЦ Arena-Cit около 04:30, когда между компаниями возникла потасовка, которую удалось усмирить выстрелом в воздух, сообщает "Информатор".

При этом спустя несколько минут конфликт возобновился возле Бессарабского рынка. Там в ход пошли подручные предметы, в том числе "розочки" из разбитых бутылок.

На место драки прибыли сотрудники полиции, которые и разняли участников инцидента.

Напомним, 6 сентября пострадавший в результате драки в центре Киева гей получил удары ножом в область сердца.