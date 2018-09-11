Эксперт о ситуации в Армянске: Настроения бороться за украинский интерес у этой власти нет

"Крым.Реалии"

Украинские власти демонстрируют тотальную недееспособность и инертность в ситуации с химическими выбросами в Армянске.

Такое мнение высказал дипломат, глава правления "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко в в Facebook.

Эксперт считает, что это выглядит как минимум странным, если учесть, что речь идет о территории, где "мы ожидаем российского вторжения, и о местах проживания украинских граждан в вынужденной оккупации".

"Почему бы не попробовать вести себя более активно? Например, направить гуманитарный конвой в северный Крым? Или под объективами украинских телеканалов колонне ГСЧС не попробовать войти в Крым для оказания помощи в ликвидации техногенной катастрофы и оказания помощи пострадавшему населению? Это же все-таки украинская земля и украинские люди?" - рассуждает Яременко.

По его словам, более активными должны быть и превентивные действия по помощи населению и на материковой Украине.

"В плане реагирования украинской власти первые недели ситуации с химзагрязнением в Армянске стали новым "небольшим Азовом" - свидетельством полной инертности, непрофессионализма, некреативности. Ни настроения, ни навыков бороться за украинский интерес у этой власти нет. Хочется парадов", - подытожил он.

Жители Армянска, где расположен завод, продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

Подконтрольные Кремлю "власти" Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются жара и длительное отсутствие осадков.

По данным исследований, причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".