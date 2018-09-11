СБУ проверит деятельность телеведущего "112 Украина" Жарких - Луценко

11 сентября 2018, 22:59

Ведущая телеканала "Эспрессо" утверждает, что Жарких участвовал с телевещании сепаратистских каналов и настроен пророссийски.

Юрий Луценко заявил, что уже направил в СБУ соответствующие документы
Юрий Луценко заявил, что уже направил в СБУ соответствующие документы / УНИАН

Служба безопасности Украины проверит деятельность нового телеведущего телеканала "112 Украина" Дениса Жарких. Проверку инициировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Еще один фактор – свобода прессы. Я очень благодарен за массу информации журналистам. Говорю это не для красного словца. К примеру, вчера одна из журналисток написала о новом лице на одном из телеканалов [украинского политика Виктора] Медведчука. Якобы ранее это лицо работало на сепарском ТВ. Я, честно, говоря, сначала не понял, о чем речь; думал, что это просто гость программы. Ну, и что-то там написал. Сегодня смотрю уже на реакцию, она пишет: "Но это же не гость, а ведущий!" Вау! Я тут же набираю необходимое подразделение СБУ, которому даю прямое поручение на проверку. Конечно, потом все это будет оформлено официально, с бумагами", – в интервью изданию "Цензор.НЕТ", которое вышло 11 сентября, заявил Юрий Луценко.

Хотя Луценко и не назвал имя ведущего и телеканал, в информации в интервью говорится, что еще 5 сентября ведущая канала "Еспресо" Марина Данилюк-Ярмолаева сообщила в Facebook, что новый ведущий канала "112 Украина" Жарких работал в сепаратистских медиаресурсах.

"Денис рассказывал про фашистов и о гитлеровской стратегии [директора Украинского института Нацпамяти Владимира] Вятровича. О каннибалах и что Украина – не Европа. Что Майдан расстрелял Донбасс и так далее. И вот вопрос: Почему СБУ и ГПУ не интересуются геолокацией и содержанием телефона этого мужчины? Почему [журналистка Наталья] Седлецкая из "Радіо Свобода" их интересует, а Жарких с сепаратистских ресурсов, который появился на "112-м", – нет?" – написала она.

Напомним, ранее стало известно, что новый генеральный продюсер телеканала "112 Украина", которого назначили после смены собственника, тесно связан со скандально известным кумом президента России Виктором Медведчуком.

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