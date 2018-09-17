Убийство Захарченко: подозреваемый боевиками "диверсант" рассказал подробности "теракта"

Могила Александра Захарченко / twitter.com/den_kazansky

Российские СМИ сообщили о задержании некого Александра Погорелова - якобы завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) не только для слежки за военными объектами и подразделениями боевиков, но и убийства главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко.

Также СМИ опубликовали видео допроса "диверсанта".

"Завербован в 2014 году в Киеве сотрудником контрразведки СБУ по имени Сергей. Я выбрал себе позывной Легионер и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой", - говорит мужчина на записи.

По его словам, он проходил минно-взрывную подготовку на одном из полигонов СБУ в Киевской области, где обучился работе со взрывными устройствами.

Мужчина утверждает, что убийство Захарченко изначально планировалось в другом ресторане - "Пушкин". Взрывчатку планировалось заложить в туалете (Захарченко взорвали в кафе "Сепар". - Прим.).

Также он рассказал о еще одной "диверсионной" группе, которая якобы готовила покушение на Захарченко в центре Донецка.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Издание "Коммерсант" сообщало, что взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком. По информации "МК", бомбу заложили в вывеску с названием кафе "Сепар" снаружи здания, а именно в фигурку Чебурашки в камуфляже.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.