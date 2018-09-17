Убийство Захарченко. Журналист подловил боевиков "ДНР" на лжи

"Подозреваемого" в убийстве Александа Захарченко боевики схватили еще в 2017 году, сообщил журналист / ДАН

Журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что объявленный боевиками "ДНР" подозреваемым в убийстве главаря псевдореспублики Александра Захарченко — Александр Погорелов — был схвачен террористами еще в ноябре 2017 года.

Мужчину "извлекли из подвала и заставили признаваться, что он страшный террорист, который закладывал взрывчатку", написал журналист в статье для "Обозревателя".

"В Google за 5 минут находится имя Александра Погорелова, которого боевики "ДНР" схватили на блокпосту в Еленовке еще в ноябре 2017 года. То есть почти за год до убийства Захарченко. Тогда сестра Погорелова во всех соцсетях давала объявление о том, что он пропал в Еленовке и не выходит на связь", — отметил автор.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Его похоронили на кладбище "Донецкое море".

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.

Позже росСМИ написали о задержании Александра Погорелова, которого СБУ якобы завербовала для слежки за военными объектами и подразделениями боевиков и убийства главаря "республики".