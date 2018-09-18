Суд разрешил задержать экс-майора Мельниченко и арестовал его имущество

18 сентября 2018, 10:42

Николай Мельниченко является фигурантом в производстве по подозрению в совершении государственной измены.

Мельниченко
Николай Мельниченко / фото: job-sbu.org

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко, а также принял решение об аресте его недвижимости и банковских счетов.

В 2006 и в 2013 годах Мельниченко купил в Украине две квартиры, а в октябре 2013 года – жилой дом и два земельных участка. Кроме того, один из свидетелей подтвердил получение Мельниченко из США около 2 миллионов долларов, которые Мельниченко якобы хранил в сейфе офиса на Ирининской в Киеве, передает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что экс-майор является фигурантом в производстве №42015000000001762 по подозрению в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК.

При этом дело против Мельниченко было открыто 19 августа 2015 года.

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Согласно материалам дела, Мельниченко как старший офицер безопасности отделения оперативно-технических осмотров оперативно-технического отдела УГО, с февраля по сентябрь 2000 года, будучи ответственным за проведение оперативно-технических осмотров в особо режимном помещении – служебном кабинете президента, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украина в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие гостайну, содержащихся в записях разговоров между президентом Леонидом Кучмой и высшими должностным лицами и политическими деятелями страны.

При этом в 2002-2004 годах он передал записи представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки так и на территории Украины.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу недалеко от столицы был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе.

Вскоре после этого были обнародованы записи, якобы сделанные экс-майором госохраны Николаем Мельниченко в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы. На записи голос, похожий на голос Кучмы, отдает распоряжение "разобраться" с журналистом.

29 января 2013 года Печерский районный суд Киева признал виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.Пукач признался, что собственноручно задушил журналиста. А после вынесения приговора он фактически признал причастность к преступлению высших лиц государства, посоветовав спросить о мотивах убийства у Леонида Кучмы и экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина.

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Сам Кучма опровергает свою причастность к гибели журналиста.

В марте 2011 года против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству Гонгадзе.

Однако в декабре того же года Печерский районный суд Киева признал возбуждение дела незаконным. Записи Мельниченко суд не признал доказательством по делу об убийстве Гонгадзе.

Как известно, МВД и Генпрокуратура решили рассекретить часть документов по этому резонансному делу.

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Печерский суд Николай Мельниченко
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