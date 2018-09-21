Охота и нелегальная рубка дерева: журналисты раскрыли тайны резиденции "Залесье"

21 сентября 2018, 14:27

Охота устраивается для верхушки: в "Залесье" автобусами привозят депутатов.

ружье, охота
В резиденции "Залесье" устраивают охоту для депутатов, рассказал лесник

Один из сотрудников государственной резиденция "Залесье", расположенной в Киевской области, пригласил журналистов на нелегальную экскурсию.

Бывший лесник Владимир сообщил, что руководство "Залесья" устроило на него охоту, потому что он знает все, что происходит за ее забором.

При этом он привел журналистов вглубь леса, где показал самодельные ловушки на кабана.

Он рассказывает, что охота устраивается для верхушки: автобусами привозят депутатов, а через каждые 100 метров стоят полицейские.

Читайте такжеОчередная резиденция Януковича "Залесье": винный погреб и томик Сковороды, опубликованы фото

За последние 5 лет дичи в резиденции настреляли более 9 тонн, почти на 200 тыс грн. Пятнистые олени стоят более 10 тыс грн. за голову, их за 5 лет продали более чем на 7 млн грн.

Однако основной заработок идет на дереве. Якобы спиливают мертвые деревья и продают населению. По словам Владимира, так называемый "трухляк" даже не трогают, а рубят кругляк. Он отметил, что дерево вывозят сотнями грузовиков.

Журналисты добавили, что за пять лет руководство "Залесья" только официально продало древесины и мяса животных на 10 млн грн.

Ранее СМИ писали, что 6 сентября вечером Петр Порошенко в резиденции "Залесье" провел встречу с нардепами из фракции "Блок Петра Порошенко" и представителями Кабинета министров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
охота резиденция Залесье вырубка леса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:03
Легкий вертолет, новый беспилотник и гроза дронов: в Украине испытали оружие и военную технику
14:44
Comic Con Ukraine: где и когда пройдет международный фестиваль
14:37
"Резкое похолодание, бури": народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале октября Видео
14:27
Охота и нелегальная рубка дерева: журналисты раскрыли тайны резиденции "Залесье" Видео
14:12
В Киеве голая женщина "отожгла" на дороге, опубликовано видео Видео
13:47
На Запорожье в аварии погибли четыре человека: опубликованы фото и видео с места ДТП Фото Видео
13:39
Сестры Хадид и Кендалл Дженнер прошлись по подиуму без белья: опубликованы "горячие" фото Фото
13:29
Украина направила России ноту о непродлении Договора о дружбе
13:27
Долги МВФ будет отдавать не одно поколение украинцев - Рабинович
13:08
Нефтяная империя Медведчука: журналисты рассказали, как кум Путина возвращается в большую политику Видео
13:04
"Х*ром любите посверкать привселюдно?": скандальный Панин взбудоражил Сеть голыми фото
12:41
Брат скандальной Ани Лорак "повязан" с "отжатым" у "Укроборонпрома" бизнес-проектом для армии Видео
12:20
Волкер раскрыл, чем отличаются позиции США и России по Украине Видео
12:17
"Оргазм для ушей": Настя Каменских "взорвала" Сеть пикантным lyric-видео Видео
12:11
Почему Порошенко не подходит на роль борца с Россией мнение
11:58
"Теперь у Москвы нет табу": эксперт рассказала об опасности разрыва "дружбы" с Россией
11:50
Волкер сказал, чем Порошенко отличается от Путина Видео
11:35
Скончался экс-премьер Украины Виталий Масол
11:25
"Лучший сон за последнее время". В Сети потроллили "Динамо" за ничью с "Астаной" Фото Видео
11:24
23-летняя математик стала "Мисс Украина-2018" Фото Видео
11:20
Украинские чиновники решились на санкции против химических заводов в Крыму
11:00
Украинская спортсменка стала самой юной чемпионкой мира по дзюдо
10:45
Девушка дня Instagram: красотка с идеальными формами Анастасия Загребина Фото
10:41
Хацкевич сказал, что подвело "Динамо" в матче с "Астаной" Фото Видео
10:31
Дураки - главная беда Украины мнение
10:11
"Путин все мельчает": политолог потроллил фото президента РФ с женского форума
10:10
Международный день мира: что за праздник и как отмечать
09:37
На Николаевщине к больнице подкинули младенца с ссадинами и синяками, опубликованы фото 18+
09:36
Юго-восток подчистят под "угрозу реванша" мнение
09:25
Во Вьетнаме скончался президент страны Чан Дай Куанг
09:10
На Прикарпатье авто "шишки" из полиции убило велосипедиста Видео
09:09
Конец немного предсказуем. В деятельности "отравителей" Скрипалей обнаружили "украинский след"
08:45
"Резкое похолодание, дожди": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных Видео
08:40
Все в суд. Порошенко подал иск против британского ВВС за клевету
08:20
"Точка кипения": ветеран разведки рассказал, как освободить Донбасс
08:09
Украина попала в ловушку: как Порошенко развязал руки Путину мнение
08:00
"Что за калоши?": в Сети раскритиковали фото Ани Лорак в коротком деловом наряде Видео
07:55
Чат с российским журналистом Александром Сотником
07:48
Обряды на осеннее равноденствие-2018: как поймать удачу и привлечь побольше денег
07:40
Скандальный наместник Киево-Печерской лавры угодил в базу "Миротворца" Видео
07:32
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото
07:16
Курс от НБУ: евро пересек психологическую отметку Видео
07:12
"Не могу назвать свою родину гангреной": Сергей Жадан рассказал, что делать с Донбассом
06:57
Путин перешел к прямым угрозам Украине мнение
06:34
Звезда "Спасателей Малибу" полностью оголилась на камеру: горячие фото Фото
06:15
Ученые рассказали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании
05:54
Автокефалия УПЦ: политолог назвал главный страх РПЦ
05:31
Пьяный мужчина сиганул из такси, услышав стоимость проезда. И умер
04:39
Рождество Пресвятой Богородицы-2018: как празднуют Видео
04:16
Звезда "50 оттенков серого" похвасталась пышной грудью
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять