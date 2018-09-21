Охота и нелегальная рубка дерева: журналисты раскрыли тайны резиденции "Залесье"

В резиденции "Залесье" устраивают охоту для депутатов, рассказал лесник

Один из сотрудников государственной резиденция "Залесье", расположенной в Киевской области, пригласил журналистов на нелегальную экскурсию.

Бывший лесник Владимир сообщил, что руководство "Залесья" устроило на него охоту, потому что он знает все, что происходит за ее забором.

При этом он привел журналистов вглубь леса, где показал самодельные ловушки на кабана.

Он рассказывает, что охота устраивается для верхушки: автобусами привозят депутатов, а через каждые 100 метров стоят полицейские.

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За последние 5 лет дичи в резиденции настреляли более 9 тонн, почти на 200 тыс грн. Пятнистые олени стоят более 10 тыс грн. за голову, их за 5 лет продали более чем на 7 млн грн.

Однако основной заработок идет на дереве. Якобы спиливают мертвые деревья и продают населению. По словам Владимира, так называемый "трухляк" даже не трогают, а рубят кругляк. Он отметил, что дерево вывозят сотнями грузовиков.

Журналисты добавили, что за пять лет руководство "Залесья" только официально продало древесины и мяса животных на 10 млн грн.

Ранее СМИ писали, что 6 сентября вечером Петр Порошенко в резиденции "Залесье" провел встречу с нардепами из фракции "Блок Петра Порошенко" и представителями Кабинета министров.