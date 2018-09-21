Днепр потерял звание города-миллионика

Население Днепра впервые упало до менее, чем миллионного показателя

У Днепра отобрали статус города-миллионника, потому как по состоянию на август 2018 года в городе обитало менее миллиона жителей.

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В последнее время население Днепра стремительно падает, что связано с несколькими факторами. Многие горожане уезжают на временные или постоянные заработки в другие страны. Кроме того, население сокращается по естественным причинам – рост смертности и сокращение рождаемости, сообщил Dnepr24, со ссылкой на данные Главного управления статистики.

По сообщению Главного управления статистики Днепропетровской области, по состоянию на 1 августа 2018 года в городе числится 999 257 жителей. А с начала 2018 года население Днепра сократилось на 3687 человек.

Ранее сообщалось, что в Днепре в школе №62 произошло массовое отравление учеников. Позже стало известно, что попавшим в больницу поставили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. В учебном заведении до 21 сентября объявили карантин.