Оккупанты развернули в Крыму еще один дивизион ЗРК С-400

Оккупанты планомерно превращают оккупированный полуостров в военную базу / mil.ru

На территории оккупированного Крыма, в Евпатории, оккупанты развернули еще один дивизион СЗРС С-400.

"В Евпатории заступил на боевое дежурство третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении Минобороны РФ, передает Укринформ.

Отмечается, что "боевые расчеты развернули пусковые установки на позициях, совершили ориентирования комплекса на местности и начали отслеживать цели".

Самоходный зенитный ракетный комплекс (система) С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, применяется против наземных объектов.

Сообщается, что "комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров".

Напомним, "депутат" Госдумы РФ от аннексированного полуострова Михаил Шеремет заявил, что Киеву стоит воздержаться от каких-либо "провокаций" в Азовском море, в противном случае их корабли станут объектами музейного показа в Крыму.