"Не допустим доминирования России на море". Турчинов дал указания военно-морскому флоту

Турчинов по ситуации на море настроен решительно / УНИАН

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил о серьезной проблеме для Украины в акватории Черного и Азовского морей – Россия пытается отрезать выход украинских кораблей из портов в открытое море.

"Поэтому наша позиция — не допустить этого: не будет Российская Федерация доминировать в Черном и Азовском море. Безусловно, для этого мы должны значительно усилить наш потенциал в этом регионе — над этим работает Совет национальной безопасности, который поставил четкие задачи перед каждой силовой структурой. Над этим работают, в первую очередь, наши Вооруженные Силы, военно-морской флот", - цитирует главу ведомства Укринформ.

По словам Турчинова, Россия не имеет права диктовать условия работы украинскому флоту в акватории Азовского и Черного морей, которые всегда были частью территории Украины.

Как ранее сообщалось, Великобритания планирует расширить свое военное присутствие в Украине до конца 2018 года, а в следующем году введет дополнительные силы в Черном море.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что основой новой военно-морской базы ВМС на Азове станут корабли "Донбасс" и "Корец", которые успешно пересекли Керченский пролив.