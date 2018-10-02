Братья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннеса: названа причина

Братья Кличко стали рекордсменами / Фото: kiev.klichko.org

Бывших украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса за проведение наибольшего количества боев за титул чемпиона мира по боксу.

Результаты были объявлены в рамках гала-вечера 56-го конгресса Всемирного боксерского совета, который прошел в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте Виталия Кличко.

"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд – это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны", - признался Виталий Кличко.

Отмечается, что Владимир Кличко провел 69 боев, из них 64 победы, 54 - нокаутом, пять поражений, а нынешний мэр Киева участвовал в 47 поединках, среди них 45 побед, 41 - нокаутом, два поражения.

Диплом получал Виталий в одиночку, поскольку его брат Владимир на награждение не приехал.

Как ранее сообщалось, на боксерский конгресс в Киев прибыло более 700 участников из 166 стран мира.