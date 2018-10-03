Массовая драка цыганок в Кременчуге попала на видео

скриншот из видео

В городе Кременчуг Полтавской области группа из пяти цыганок устроила драку из-за того, что не смогла поделить орехи.

Видео потасовки опубликовано на YouTube-канале местного издания "Кременчуг Today".

Отмечается, что драка произошла возле ларьков с продуктами.

Женщины, оскорбляя друг друга, таскали друг друга за волосы и наносили удары.

"За происходящим прохожие наблюдают в сторонке, не решившись подойти к разбушевавшимся женщинам... Во время драки из женщин даже слетала обувь", - говорится в сообщении.

Во Львове вооруженные холодным оружием ультраправые активисты напали на представителей анархической организации "Черный стяг", в результате чего те получили тяжелые ранения.