Эксперт спрогнозировал будущее украино-венгерских отношений после конфликта

Конфликт между Венгрией и Украиной может завершиться положительно / Униан

Политолог, эксперт по украино-венгерским отношениям Дмитрий Тужанский считает, что скандал с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье в будущем поможет перезагрузить взаимоотношения Киева и Будапешта.

"Венгерская сторона настаивает, что это их консул, они ни один международный документ не нарушили. На самом деле в Венских конвенциях 61-го года про дипломатические отношения, 63-го про консульские отношения, есть двухсторонняя конвенция про консульские отношения между Украиной и Венгрией. Везде идет речь, что кроме этого консульские учреждения, дипломатические учреждения могут заниматься вопросами паспортов, гражданства. Действительно там это все есть", - сказал он в комментарии InfoResist.

В контексте этих документов, подчеркивает эксперт, Венгрия ничего не нарушила. Однако там указано, что консульства обязаны соблюдать законодательство страны, в которой работают.

Тужанский отмечает, что Украина должна четко высказать свою позицию по выдаче венгерского гражданства украинцам. Он убежден, что такое развитие событий может стать как очередным обострением в отношениях двух стран, так и послужить отправной точной для разрешения конфликта.

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"Сейчас уже важно, что будет после этого, после взаимной высылки этих консулов. Обе страны и далее продолжат эскалацию или всё-таки из-за этой высылки консулов удастся немного спустить пар, подвести черту под этим спором и уже дальше вести или начинать нормальный диалог по более проблемным вопросам, таким, как вопрос гражданства" – подытожил политолог.

Напомним, 4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.