Омбудсмен Рады объяснила, что значит прекращение голодовки Сенцовым

Олег Сенцов прекратил голодовку, подтвердила Людмила Денисова / Фото: Reuters

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Прекращение голодовки украинцем означает, что он находится в критическом состоянии, практически за чертой, написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

"В РФ только словесно, без медицинских справок уверяли, что состояние его здоровья удовлетворительное. Неправда. Они бы его тогда не "уговаривали" прекратить голодовку и постоянно не давили бы на политзаключенного психологически", — отметила Денисова.

Читайте также"Проблемы с сердцем, печенью и почками". Адвокат рассказал о состоянии СенцоваПо ее словам, человек с такими целями, с такой силой воли, преданностью и искренней украинской позицией не мог сдаться.

"Выход из голодовки — этот процесс еще более сложный и страшный, чем сама голодовка. И я глубоко убеждена, что в РФ не обеспечивают ему надлежащее медицинское сопровождение. Я и раньше требовала предоставить ему высококвалифицированных специалистов, но Кремль этого не сделал", — добавила уполномоченный Рады.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.