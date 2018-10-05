Омбудсмен Рады объяснила, что значит прекращение голодовки Сенцовым

5 октября 2018, 15:53

В РФ режиссеру для выхода из голодовки не обеспечивают необходимое медицинское сопровождение, полагает уполномоченный парламента по правам человека.

Людмила Денисова подтвердила, что Олег Сенцов прекратил голодовку
Олег Сенцов прекратил голодовку, подтвердила Людмила Денисова / Фото: Reuters

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Прекращение голодовки украинцем означает, что он находится в критическом состоянии, практически за чертой, написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

"В РФ только словесно, без медицинских справок уверяли, что состояние его здоровья удовлетворительное. Неправда. Они бы его тогда не "уговаривали" прекратить голодовку и постоянно не давили бы на политзаключенного психологически", — отметила Денисова.

Читайте также"Проблемы с сердцем, печенью и почками". Адвокат рассказал о состоянии СенцоваПо ее словам, человек с такими целями, с такой силой воли, преданностью и искренней украинской позицией не мог сдаться.

"Выход из голодовки — этот процесс еще более сложный и страшный, чем сама голодовка. И я глубоко убеждена, что в РФ не обеспечивают ему надлежащее медицинское сопровождение. Я и раньше требовала предоставить ему высококвалифицированных специалистов, но Кремль этого не сделал", — добавила уполномоченный Рады.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.

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Россия голодовка Людмила Денисова Олег Сенцов
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