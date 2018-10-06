"От здоровья мало что осталось": родные Сенцова рассказали, почему он выбрал попытку выжить

6 октября 2018, 20:54

Украинскому политзаключенному угрожали насильственным кормлением.

Сенцов
Олег Сенцов / 89.fsin.su

Несмотря на то, что российские тюремщики рассказывают о том, как Олег Сенцов выходит из голодовки, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уверена, что политзаключенный с такой преданной Украине позицией просто так сдаться не мог.

"Я требую, чтобы ему предоставили лучших независимых медицинских специалистов, которые проведут его полный медицинский осмотр. Именно профессиональные специалисты-диетологи должны разработать схему выхода из голодания. Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы", - заявила она.

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При этом украинскому политзаключенному угрожали насильственным кормлением на койке реанимационного отделения. Такие методы предусмотрены российским законом, однако лишь в случае, если человек не в состоянии самостоятельно принимать решения. Тюремщики заверили, что режим питания ему составляли лучшие диетологи Москвы, но проверить это пока не удается.

По словам кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога-диетолога Галины Незговоровой, из голодания надо выходить столько же, сколько было потрачено на саму голодовку.

"Он должен есть самостоятельно овощно-углеводные смеси, каши. И без принуждения", - говорит она. Специалист уверена, что ставить Олегу диагноз, а уж тем более говорить о состоянии здоровья, не имея доступа к пациенту, практически невозможно. "Было бы желательно и было бы объективно, если бы представители нашего медицинского сообщества посмотрели", - рассказала она ТСН.

Организм Сенцова еще молод, и если ему обеспечат необходимые условия для выхода из голодания, он устоит. Однако последствия пока угрожающие: подорванное здоровье, минус 20 килограммов, 145 дней без еды, а главной цели – освобождения всех украинских политзаключенных – так и не достигнуто.

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В свою очередь сестра Сенцова Наталья Каплан надеется, что Олег таки выживет. "От его здоровья мало что осталось. К гипоксии, анемии, дистрофии добавилась аритмия и ишемия, почки забиты и в любой момент могут отказать. Печень увеличена и начала разлагаться, проблемы с кишечником и мозгом... Олег выбрал попытку выжить. Надеюсь, он выкарабкается", - говорит она.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Также сам Сенцов сделал заявление по этому поводу.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.

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