"Подорвали самые ценные боеприпасы": журналист выделил особенности пожара под Ичней

9 октября 2018, 12:42

По данным Черниговской ОГА, эвакуировано с места событий почти 19 тысяч человек.

Взрывы на Черниговщине
Взрывы на Черниговщине / Reuters

Журналист Юрий Бутусов проанализировал, как и где начались взрывы под Ичней.

"Пожар на складе был обнаружен в 3:25 в хранилище реактивных снарядов "Град" 122 мм. Похоже на сценарий Калиновки. Стартовый двигатель ракеты – пожар – взрыв – разлет снарядов", – написал он в Facebook.

По его данным, уже установлено, что взорваны хранилища 120 мм минометных мин – "весьма ценных "расходных" боеприпасов, 122 мм гаубичных снарядов, 125 мм танковых снарядов и 122 мм реактивных снарядов "Град". Другие виды боеприпасов, отмечает Бутусов, не пострадали.

Людей с места ЧП эвакуируют, многие уезжают сами.

Читайте такжеВзрывы на арсенале на Черниговщине: все, что известно на данный момент"6-й арсенал считался одним из относительно защищенных складов благодаря наличию контрольно-следовой полосы. Проблемы были, как и во всей армии: неадекватное планирование, неумение работать с людьми и расставлять кадры, нехватка рабочих рук и недостаток финансирования", – отметил журналист.

Лично Бутусов единственной версией случившегося считает диверсию. При этом в комментариях к посту он уточнил, что данная версия подразумевает, что "не обеспечена охрана и оборона объекта, и не рассредоточены и не укрыты в хранилища боеприпасы".

По данным Черниговской ОГА, эвакуировано с места событий почти 19 тысяч человек, их необходимо обеспечить питанием.

"В Ичнянском районе в зону возможного поражения от последствий чрезвычайной ситуации в радиусе 16 километров попадает 18 794 человека, которые должны быть эвакуированы. Именно такое количество людей необходимо обеспечить питанием", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают около 500 человек, не считая представителей ВСУ.

Ранее в Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области. Взрыв в Ичне мог произойти из-за диверсии, также считают чиновники.

Очевидцы уже рассказали о взрывах на арсенале на Черниговщине. В селах, где разместили эвакуированных людей, в магазинах продуктов прилавки опустели.

Напомним, 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории склада боеприпасов — 6 арсенала, развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

Возле города Ичня Черниговской области перекрыто движение транспорта. Соответствующие предупредительные дорожные знаки уже установлены. Также сообщается, что закрыто воздушное пространство.

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