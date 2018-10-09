Лариса Ницой со скандалом покинула студию телеканала NewsOne после спора о русском языке

Ницой снова устроила перепалку из-за русского языка / "Телеканал 112"

В эфире известного телеканалв NewsOne на программе "Большой вторник", разгорелся грандиозный скандал между приглашенными гостями - Нестором Шуфричем и (неожиданно!) Ларисой Ницой. Спор начался из-за роли русского языка.

Ницой заявила, что Конституционный суд якобы утвердил обязательность украинского языка для общения во всех публичных сферах жизни, а затем вдруг заявила, что ведущая Диана Панченко нарушает Уголовный кодекс, разговаривая на русском языке.

Однако Панченко указала Ницой на манипуляции, а Шуфрич заявил, что такого решения Конституционного суда не существует. После этого Ницой не нашла аргументов, и... демонстративно покинула студию NewsOne.

Диана Панченко изложила свою позицию в Facebook.

"Госпожа Ницой в эфире попыталась указать мне, на каком языке говорить. Не получилось. "Письменникиня" стала манипулировать, ссылаться на Основной закон и решение Конституционного суда. Не получилось. И вот, госпоже Ницой не оставалось ничего другого как покинуть студию. Попутно оскорбив. Пригрозив мне судом и Уголовным кодексом," - написала Панченко.

Читайте также"Выключите эту фашистскую музыку": Ницой высказалась о бойкоте российского культурного продуктаПанченко заявила, что у Ницой не получилось указывать, на каком языке говорить. "Вам бы хотелось, чтоб в этой стране все ходили строем, распевая кричалки. Думали и дышали одинаково. Но так не будет. Кстати, имею полное право привлечь вас к суду. За публичное обвинение в преступлении, которое не совершала. Но не хочется мараться. Добро победит!" - резюмировала Панченко.

Ранее Ницой рассказала, как стоит бороться с российской культурой в Украине.

Кроме того, Ницой также дала рекомендацию, что делать с "московским языком" в Украине.