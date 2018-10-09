Порошенко поручил провести с НАТО переговоры о финансировании охраны арсеналов

Петр Порошенко предлагает создать специальный трастовый фонд для этих целей

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимость создания особого трастового фонда, который финансово обеспечит безопасную эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов; сейчас в Украине нет ни одного склада боеприпасов, который отвечал бы стандартам НАТО.

"Поручаю министру обороны Украины Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину срочно закончить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - цитирует Порошенко пресс-служба Администрации Президента.

Порошенко напомнил, что в этом году особо важные объекты охраняли боевые подразделения.

"Я был очень просил, чтобы мы обеспечили финансирование в полном объеме по программе защиты складов хранения боеприпасов. Да, этого недостаточно, но мы можем в этом году в полном объеме выполнить финансирование - и что касается обеспечения периметра, и что касается строительства хранилищ и перевозки боеприпасов", - передал президент секретарю СНБО Александру Турчинову.

Также Порошенко намерен посетить как минимум один объект охраны и проверить качество работ на нем.

"Желательно, чтобы мне доложили, где хоть одна копейка задерживается в отношении финансирования, где хоть один подрядчик срывает сроки, где хоть к кому-то есть любые претензии по качеству. Сегодняшние темпы крайне неудовлетворительны", - высказался украинский лидер.

Как сообщалось, ночью вблизи пгт Дружба Черниговского района произошли взрывы боеприпасов, пожаром охвачено около 682,6 га арсенала Министерства обороны Украины, из которых 402 га – техническая территория.

В Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.

Антон Геращенко заявил, что в Ичне взорвался стратегический дефицитный боезапас, который в Украине не производится.