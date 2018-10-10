Перегружены на 150%: нардеп огласил еще одну возможную причину взрыва на складах в Ичне

Склады буквально забиты боеприпасами, оставшимися от СССР / Reuters

Стала известна еще одна возможная причина взрыва складов с боеприпасами в Ичне Черниговской области - это их сильная перегруженность.

"Эта проблема (взрывы на складах боеприпасов) системная из-за того, что у нас хранится много боеприпасов, которые были выведены из стран-членов Варшавского договора. Поэтому перегруженность складов действительно достигла 150% и более. И своими силами, своими финансами, которые выделялись на утилизацию, мы не смогли разобраться с этой проблемой, поэтому модно говорить, что это проблема только этого периода и этой власти. Это комплексная проблема, которая должна была решаться в течение 26 лет", – в эфире телеканала "112 Украина" рассказал народный депутат от БПП Юлий Мамчур.

Как сообщалось, ночью вблизи пгт Дружба Черниговского района произошли взрывы боеприпасов, пожаром охвачено около 682,6 га арсенала Министерства обороны Украины, из которых 402 га – техническая территория.

Читайте такжеПорошенко поручил провести с НАТО переговоры о финансировании охраны арсеналовВ Генштабе назвали причину мощного пожара и взрывов на арсенале в Черниговской области и заявили, что взрывы могли произойти из-за диверсии.

Антон Геращенко заявил, что в Ичне взорвался стратегический дефицитный боезапас, который в Украине не производится.