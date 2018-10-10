"Выглядит здоровым" и ест: в России опровергли сами себя по поводу голодовки Сенцова

Москалькова заявляет, что Сенцов все-таки прекратил голодовку / Фото: ombudsmanrf.org

Олег Сенцов, украинский режиссер-политзаключенный, который находится в колонии в российском городе Лабытнанги, регулярно принимает пищу под наблюдением медиков.

Заключенный "выглядит вполне здоровым", и совершенно не жалуется на условия содержания, питание и медицинское обслуживание, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолия Сака, который посетил Сенцова 10 октября, сообщает ТАСС.

Сак ознакомился с собственноручно написанным Сенцовым заявлением о прекращении голодовки с 6 октября, добавила Москалькова. Режиссер сказал Саку, что чувствует себя хорошо, утверждает омбудсмен РФ

Что интересно, 9 октября Сак утверждал обратное - что Сенцов, якобы, и не думал прекращать голодовку.

Как известно, накануне незаконно осужденный в России украинский активист, политзаключенный Владимир Балух объявил о прекращении голодовки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов прекратил свою многодневную голодовку. Позднее его адвокат Дмитрий Динзе рассказал о настоящих причинах его поступка.