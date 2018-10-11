"Возможно, останется один храм": в УПЦ рассказали о приходе МП после получения томоса

11 октября 2018, 23:44

В Украинской православной церкви констатируют, что аналогичная ситуация сложилась в других странах.

Евстратий Зоря
Евстратий Зоря считает, что прихожане после официального решения Константинополя покинут УПЦ МП / Фото: Facebook/Евстратий Зоря

Спикер УПЦ КП Евстратий Зоря полагает, что после получения Украиной томоса российская церковь с годами на территории страны исчезнет.

"В долгосрочной перспективе мы считаем, что в Украине вообще будет существовать, как в Грузии грузинская церковь, в Болгарии болгарская церковь, в Румынии румынская церковь, там нет Московского патриархата, поскольку это аномалия с канонической точки зрения, так же, со временем, когда русская церковь признает автокефалию Украинской церкви, окончательно будет урегулирован этот вопрос. Возможно останется один храм в Киеве, который будет представительством Московского патриарха при патриархе Киевском", - цитирует священнослужителя Громадське.

Зоря отметил, что сейчас в Московском патриархате насчитывается 12 тысяч приходов. Он не сомневается, что порядка шести тысяч после получения автокефалии перейдут под патронат УКП КП. Еще две третьих верующих, по словам представителя церкви, уйдут от Москвы в течение нескольких лет.

Напомним, президент Петр Порошенко 11 октября, комментируя события в Стамбуле, заявил, что Украина уже получила автокефалию, а томос будет позже.

Как известно, в Константинополе заявили, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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