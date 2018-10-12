Волкер заявил о потере Путиным Украины после предоставления автокефалии

12 октября 2018, 01:40

Дипломат напомнил об исторической важности томоса для УПЦ.

Курт Волкер
Курт Волкер считает, что Украина потеряна для Кремля в контексте получения автокефалии / Фото: 5 канал

Специальный представитель США по вопросам Украины Курс Волкер заявил, что решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви является геополитическим поражением Кремля.

"Украина сегодня более объединенная, более националистическая и ориентированная на Европу, НАТО и Запад, чем когда-либо ранее. И это прямое следствие российского вторжения в Украину и убийства украинцев", - цитирует дипломата EUObserver.

По мнению Волкера, Россия сама оттолкнула украинцев своей чрезмерно агрессивной политикой. Он подчеркнул, что независимость украинской церкви завершит исторический процесс окончательного разделения России и Украины.

Дипломат добавил, что сейчас важно сохранить мир при разделении церкви непосредственно внутри страны.

"Надеюсь, не будет никаких протестов и никакого насилия в Украине после решения об автокефалии. Это было бы трагедией", - подчеркнул представитель США.

Напомним, президент Петр Порошенко 11 октября, комментируя события в Стамбуле, заявил, что Украина уже получила автокефалию, а томос будет позже.

Как известно, в Константинополе заявили, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
Россия Украина Кремль Владимир Путин Курт Волкер автокефалия УПЦ Томос УПЦ
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