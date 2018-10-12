Кому нужно быть осторожнее: в своем прогнозе погоды Диденко предупредила об опасностях этих выходных

Украинцев ждут туманы / 1zoom.ru

О погоде в Украине на эти выходные – 13 и 14 октября – рассказала синоптик Наталья Диденко.

Именно в эти дни, когда Украина отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины, стоит быть осторожнее водителям и людям с проблемами с дыханием.

Погода в Украине 13 и 14 октября будет сухой и преимущественно солнечной благодаря антициклону Виктор и масштабной зоне высокого атмосферного давления. В то же время по ночам и утрам ожидаются туманы, из-за которых видимость будет падать до 300-500 метров. Так что водителям авто стоит быть осторожнее.

Также в зоне риска люди, у которых имеются проблемы с дыханием – астма, бронхит и т.п. "Во время туманов и слабого ветра или и штиля в воздухе повисают вредные примеси и продукты сгорания. Гуляйте на улице, минуя источники дыма и скопления автомобильных выбросов", – посоветовала Диденко.

Температура по ночам останется низкой – на отметках +4-10 градусов. А вот днем столбики термометров поднимутся до +14-19 градусов. Еще теплее в дневное время суток будет на Закарпатье и на юге страны – до +17-23 градусов.

Читайте такжеПокровская суббота-2018: как поминать и что нельзя делать"На Покров, в День защитника Украины также ожидается комфортная погода, которая будет способствовать празднованию этих дат, без осадков, солнечно и тепло", – заверила синоптик.

В дальнейшем, в начале следующей недели, синоптическая ситуация в Украине также останется благоприятной, прогнозирует Диденко: "Дожди маловероятны, будет преобладать теплая погода".

Напомним, что прогноз погоды от Укргидрометцентра также обещает украинцам солнечные и теплые выходные без осадков.

Погода в Киеве 13 октября

Погода в Киеве 13 октября будет солнечной, сухой и теплой (до +15-18 градусов).

Погода в Украине 13 октября: карта

Погода в Киеве 14 октября

Погода в Киеве в воскресенье будет такой же теплой, как и суббота, но пасмурной. Без осадков.

Погода в Украине 14 октября: карта

13 октября: народные приметы

По народным приметам, 13 октября – в день памяти первого митрополита Киевского святого Михаила – погоду определяли по журавлям: если те уже отлетели, значит зима выдастся ранней и холодной.

14 октября: народные приметы

По народным приметам, 14 октября – на праздник Покрова-2018 – погоду определяли по ветру. Подробнее о погодных приметах дня читайте в нашем материале Когда Покрова-2018, как отдыхать и о чем молиться в этот день.

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.