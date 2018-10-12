В Ичне снова участились взрывы боеприпасов - Минобороны

12 октября 2018, 18:37

Очаги тления раздуваются сильным ветром.

Пожар, Ичня
В Ичне продолжают рваться боеприпасы / "112 Украпина"

В районе 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ в Ичне усилилась интенсивность взрывов остатков боеприпасов, разбросанных по территории - всему виной сильный ветер, который раздувает очаги тления.

Несмотря на взрывы, на технической территории арсенала продолжают работать пожарные танки, инженерные машины разграждения и пожарная техника; авиация ГСЧС 14 раз сбрасывала воду на очаги тления, сообщает Министерство обороны Украины

15 групп разминирования очищают административной территории арсенала. В населенных пунктах вблизи арсенала 21 пиротехническая группа от ГСЧС продолжает убирать остатки взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроилароссийская диверсионная группа.

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пожар арсенал Минобороны Украины Ичня
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