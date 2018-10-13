Опухшие глаза и жуткий кашель: рассказавших о химических выбросах жителей Армянска обвинили во лжи

В Армянске жители страдают из-за химических выбросов / Reuters

В Крыму жителей Армянска, рассказавших о новых химических выбросах завода "Титан", "власти" обвинили в пиаре и лжи.

После публикации в СМИ сообщения о ситуации в Армянске со ссылкой на жительницу Армянска Екатерину Пивовар, к ней пришли сотрудники полиции.

Кроме того, на государственном телеканале "Крым 24" ее называли "ударным форвардом фейковых новостей" и "пособником Украины".

Кроме того, с обвинениями выступил глава оккупационной администрации Армянска Василий Телиженко.

"В социальных сетях есть небольшая категория людей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, связанную с экологической обстановкой в городе. У нас на сегодняшний день продолжается мониторинг экологов. С 18 сентября (день отмены режима ЧС) ситуация в городе стабильна", - заявил он.

Пивовар сообщила, что последний выброс был 10 октября.

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"У моих детей начались те же симптомы, которые были перед эвакуацией из города: опухли глаза, кожа покрылась пятнами, появился жуткий кашель. У меня тоже глаза опухли. У знакомых — то же самое. Когда выходишь на улицу — 10–15 минут, и все начинается", - рассказала она.

При этом в больнице женщине посоветовали уезжать из города. Причем больница опять переполнена.

На ухудшение самочувствия в четверг начали жаловаться и жители соседних с Армянском сел, а также расположенного в 20 километрах от города Красноперекопска.

По словам жителей, едкий запах вызывает у них раздражение в горле и в глазах, а также аллергию, пишет "Новая газета".

Напомним, ранее в Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. При этом сообщалось о том, что завод "Титан" полностью прекратил работу.

В Армянске был объявлен режим чрезвычайной ситуации, также стало известно о новых химических выбросах в городе.

Позднее в Крыму заявили о частичном разрушении отстойника химзавода со стороны Украины.