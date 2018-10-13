"Антициклон Victor - спонсор ясного неба": синоптики рассказали о солнечной погоде на выходных

Синоптики прогнозируют ясную погоду / look.com.ua

В субботу и воскресенье, 13 и 14 октября, в Украине прогнозируется солнечная погода без осадков.

При этом такая же погода ожидается и до середины следующей недели, говорится в сообщении на странице в Facebook Укргидрометцентра.

"А спонсором ясного неба над Украиной, и большей частью Европы, выступает антициклон по имени Victor. Все выходные, и до середины следующей недели погода обещает быть солнечной и без осадков", – говорится в сообщении.

Отметим, что температура воздуха днем будет составлять 14-19 градусов тепла, на юге и западе Украины до 22 градусов.

Ночью будет уже достаточно прохладно – 2-7 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики обещали, что октябрь в Украине будет теплым.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.