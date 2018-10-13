"Новый пан": Ницой рассказала об угрозе украинскому языку

Английский язык — угроза для украинского, полагает Лариса Ницой

Писательница Лариса Ницой считает, что английский язык является угрозой для украинского.

Сначала у Украины был пан — Россия, и все было русское, а теперь новый пан — это все, что на английском языке, рассказала литератор "Обозревателю".

"Вот сейчас говорят: мы идем в ЕС, надо, чтобы все было на английском. Это не так. Английский надо знать, как и французский, или немецкий... Но в Украине главный язык — это украинский", — заявила собеседница.

Читайте такжеПолитолог объяснил, что прикрывают "мовными" скандалами в УкраинеПо ее словам, во всех странах есть специальные институты, которые переводят интернациональные слова, например, компьютер, Интернет, вай-фай, на свои языки.

Писательница подчеркнула, что граждане Украины должны беречь свой язык. "... Прекратите искать себе панов!", — призвала Ницой.

Ранее Лариса Ницой выразила мнение, что в Украине русскоязычные люди — самые уязвимый слой населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга", а украинский язык является прививкой от "русского мира".