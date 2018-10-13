Католическое Рождество, Новый год: стало известно, когда украинцам светят длинные выходные

В связи с Католическим Рождеством и Новым годом украинцы получат длинные выходные / 1zoom.ru

В Украине в связи с празднованием католического Рождества Христового украинцы будут отдыхать три дня подряд — во вторник, 25 декабря, когда отмечается праздник, а также в понедельник и в воскресенье.

"Прогулянный" понедельник нужно будет отработать в субботу, 22 декабря, говорится в распоряжении Кабмина.

В честь Нового года также будут длинные выходные — в воскресенье и понедельник, 30-31 декабря, и 1 января. При этом понедельник придется отработать в субботу, 29 декабря.

Ранее сообщалось, что в октябре в Украине будут длинные выходные в связи с празднованием 14 числа Дня защитника Украины (совпадает с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы) — граждане смогут отдыхать не только в субботу и воскресенье, 13-14 октября, но и в понедельник, 15-го.