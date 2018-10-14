"Война там, где говорят на русском": Ницой предложила способ тотальной украинизации

Лариса Ницой

Командир 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт (позивной Червень) во время встречи с учениками одной из киевских школ рассказал, что на Донбассе против Украины воюют русскоязычные, которые убивают и пытают наших пленных.

"Война пришла на подготовленные земли. Те земли, где говорили по-русски. Там ждали врага. У них общий язык", - рассказал Гергерт.

При этом он задал вопрос, почему же дети в школе продолжают говорить на русском, едва покинув класс.

Как пишет в своем Facebook писательница Лариса Ницой, дети ответили: "Нам так удобнєй", "Ми так прівиклі", "Нас так научілі радітєлі", "Патаму, что дома ми разгаваріваєм так".

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В этой связи она предложила украинизировать все публичное пространство в Украине, чтобы вытеснить язык агрессора.

"Понимаете ли вы, украинцы, дети этих детей тоже будут русскоязычные? Есть ли какое-то спасение от этого? Есть. Все публичное пространство должно быть тотально украиноязычным. Русский язык должен стать неудобным и невыгодным", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Ницой со скандалом покинула студию телеканала после спора о русском языке.