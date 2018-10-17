"Не нуждается в отправке в реанимацию": в России рассказали о состоянии Сенцова

Олег Сенцов не нуждается в отправке в реанимацию, сообщили российские тюремщики / facebook.com/denisovaombudsman

В Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов не находится в реанимации, он по-прежнему пребывает в медчасти колонии города Лабытнанги под наблюдением медработников.

Состояние здоровья украинца оценивается как удовлетворительное, "в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается", сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу, пишет "Интерфакс".

"В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осужденного Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности… Рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание соблюдает в полном объеме", — утверждают в ведомстве.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования. В начале октября появилась информация, что политзаключенный прекратил голодовку.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.