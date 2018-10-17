Украинские пограничники усилили охрану админграницы после "керченского расстрела"

17 октября 2018, 16:14

Основное внимание будет уделено препятствованию провоза взрывчатки, оружия и других запрещенных предметов.

Админграница сейчас под усиленной охраной
Админграница сейчас под усиленной охраной / 112 Украина

Украинские пограничники усилили охрану административной границы с оккупированным Россией Крымом в связи с массовым убийством в керченском колледже.

"В связи с ситуацией, связанной со взрывом на временно оккупированной территории АР Крым в Керчи, сотрудники Госпогранслужбы предприняли ряд мер направленных на усиление безопасности на админлинии. Прежде всего меры, касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, пересекающих админлинию, и личного состава", - сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Основное внимание пограничники уделят недопущению перемещения запрещенных предметов (взрывчатка, оружие, наркотики и проч.) - для службы привлекли специально обученных собак.

Читайте такжеПутин прокомментировал теракт в Керчи"Кроме того, осуществлено усиление нарядов и военного наблюдения, организовано взаимодействие с правоохранительными органами. Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать ситуацию", - подчеркнули в ГПСУ.

Как сообщалось ранее подозреваемого в теракте в Керчи молодого человека нашли застреленным на втором этаже колледжа. Владислав Росляков был студентом четвертого курса колледжа. По словам "главы" Крыма Сергея Аксенова, подозреваемый покончил с собой.

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

По последним данным, в результате теракта погибли 18 человек, еще 50 получили ранения, их экстренно госпитализировали.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о произошедшем в Керчи на статью об убийстве вместо теракта.

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