Теракт в Керчи: Прокуратура Крыма открыла уголовное дело по факту расстрела в Керчи

17 октября 2018, 17:16

Проведение следствия затрудняется фактом оккупации территории агрессором.

Прокуратура, Крым, АРК
Прокуратура Крыма квалифицировала дело, как теракт / qha.com.ua

Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по статье "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины из-за стрельбы и взрыва в колледже в Керчи.

Сейчас мы рассматриваем абсолютно все версии, которые обнародовали СМИ. Затрудняется проведение досудебного расследования тем, что это – оккупированная территория, поэтому трудно сейчас проводить там следственные действия. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье "Террористический акт". Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет", - заявил на брифинге заместитель начальника отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что днем 17 октября в колледже Керчи произошел теракт со взрывами и расстрелом учащихся.  Позже стало известно, что погибли 18 человек. Затем появилась информация, что расстрел устроил учащийся колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой сразу после теракта.

После выяснения этих фактов, российские правоохранители переквалифицировали дело с "теракта" на "массовое убийство".

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Крым теракт расстрел Керчь прокуратура уголовное производство
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