Из-за взрывов на складах привлечено к ответственности 65 военнослужащих - Полторак

Полторак / УНИАН

В Министерстве обороны Украины привлекли в ответственности 65 человек в связи со взрывами на военных арсеналах в Ичне, повлекшими огромные убытки. Среди привлеченных к ответственности, в частности, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Я, как министр обороны, в пределах своей компетенции после каждого случая и каждого события на наших арсеналах, я принимал решение: дисциплинарное решение. О привлечении к ответственности. За те события, которые произошли, мною привлечены к ответственности более 65 человек", - заявил министр обороны Украины Степан Полторак по итогам отчета в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады, передает РБК-Украина.

Полторак отметил, что замначгенштаба по результатам проверки был уволен из рядов ВСУ.

"Он был уволен со службы за служебное несоответствие. Также 5 генералов получили взыскания разного типа, начиная от несоответствия занимаемой должности и заканчивая другими. Также другие офицеры получили соответствующие взыскания", - сказал глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей.

В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Через несколько дней — 13 октября, в ГСЧС сообщили, что на складе взрывы прекратились.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на арсенале — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы устроила российская диверсионная группа.