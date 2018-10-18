На Донбассе отправили "на тот свет" молодого боевика "ДНР": опубликованы фото

18 октября 2018, 09:56

Информацию обнародовал офицер ВСУ Анатолий "Штефан" Штирлиц.

Именно так выглядел убитый боевик / Facebook

В зоне военного конфликта на Донбассе был убит еще один боевик, воевавший за группировку "ДНР" – 24-летний Сергей Кибкало, уроженец города Енакиево.

"Бригада-200 14 октября пополнилась очередным бойцом, Кибкало Сергей из Енакиево. НЗФ "Восток". Все будет Украина и победа за нами!"− написал на собственной странице в социальной сети Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ под Авдеевкой уничтожили технику и блиндаж боевиков.

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ДНР боевик офицер ВСУ война на Донбассе Анатолий Штефан
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