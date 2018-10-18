В Раде отказались отменять санкции против каналов "112" и NewsOne

Верховная Рада / УНИАН

Депутаты Верховной Рады не пожелали отменять результаты голосования за обращение к Совету национальной безопасности и обороны с рекомендацией ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Как свидетельствует информация на сайте парламента, за постановление №9157-П (которое предложили нардепы-"оппоблоковцы" Александр Вилкул и Нестора Шуфрич) проголосовали 57 депутатов при необходимых 226.

Вилкул и Шуфрич утверждали, что постановление о санкциях нужно отменить, поскольку оно было внесено в зал с нарушением процедуры рассмотрения электронных петиций, затем были зафиксированы факты неперсонального голосования, а также не учтены замечания нардепов к документу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 4 октября Рада "благословила" СНБО на введение санкций против "112 Украина" и NewsOne. Затем секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, когда ведомство их рассмотрит.