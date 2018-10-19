Отец керченского стрелка рассказал о своем сыне: "Дьявол, больше ничего"

Владислав Росляков / "ВКонтакте"

Подозреваемый в массовом убийстве людей в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков рос замкнутым и не дружил со своими соучениками по колледжу, рассказал его отец Игорь Росляков.

Он прокомментировал массовое убийство, в котором обвиняют его сына и заявил, что по-прежнему его любит.

"Это интернет, ноутбук и замкнутость полная. Дьявол, больше ничего. Мама его была "Свидетель Иеговы". Раньше он занимался только детской литературой, хомячками, морскими свинками, декоративными крысами, машинками детскими, ребенком был. Я весь день сижу со следователями, которые разговаривают с одногрупниками, говорят замкнутый ни с кем не дружил. Он без меня 8 лет жил. Мне сказали, что он застрелился. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Хоть и мертвый - я его люблю. Он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем", - заявил Игорь Росляков на видео, опубликованном в Телеграмм-канале Mash.

Напомним, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи погиб 21 человек, более 50 были госпитализированы.