Озвучены основные версии смертельного крушения Су-27

Следователи выделили ряд вероятных причин катастрофы Су-27 / Фото: Reuters

Военная прокуратура Украины отрабатывает четыре версии крушения самолёта Су-27 во время учений "Чистое небо — 2018", в результате которого погибли американский и украинский пилоты.

"Прорабатываются четыре основные версии. Это человеческий фактор при выполнении полёта, техническая неисправность самолёта, возможна заправка самолёта некачественным топливом или погодные условия, повлекшие катастрофу", - цитирует УНН главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

В прокуратуре подчеркнули, что истребитель Су-27 летом 2018 года был полностью модернизирован.

"С момента проведения этого ремонта он налетал около 20 часов. А его ресурс по всем техническим государственным экспертизам был продлен на 12 лет. Самолет относительно новый", - добавил он.

По словам Матиоса, правоохранители завершили опрос свидетелей резонансного происшествия. Он подчеркнул, что накануне полета данных о неисправности самолета не было.

Напомним, 16 октября в районе села Уланов Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Оба пилота погибли.