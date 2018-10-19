Крушение Су-27: в Сети показали подготовку пилотов к вылету

Появилось видео, на котором заснята подготовка к вылету пилотов Су-27 / Скриншот видео с radiosvoboda.org

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в рамках учений "Чистое небо-2018" пилоты готовились к вылету на истребителе Су-27 впоследствии потерпевшем крушение.

На ролике, опубликованном "Радио Свобода", засняты замкомандира по авиации воздушного командования "Восток" Воздушных Сил армии Украины полковник Иван Петренко и американец-подполковник Сэт Неринг.

"Это последние кадры погибших в авиакатастрофе пилотов", — отметило издание.

Напомним, истребитель Су-27 упал вечером 16 октября во время выполнения учебно-боевого полета в районе села Уланов, погибли оба пилота. Пресс-секретарь военной прокуратуры центрального региона Украины Андрей Киселев говорил, что главной и единственной причиной катастрофы борта следствие считает нарушение правил полета или предполетной подготовки.