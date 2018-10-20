В разведке назвали ощутимые потери боевиков на Донбассе

В пятницу были уничтожены четыре боевика, сообщили в разведке / Reuters

В пятницу, 19 октября, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в частности, три раза применили запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

В ходе боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, состояние его здоровья удовлетворительное, по данным разведки, были уничтожены четыре боевика, а два — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"… враг... три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово. Также противник продолжает применять гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — отметили в ведомстве.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе в районе ООС на Авдеевском направлении украинские воины ответным огнем уничтожили временную огневую позицию боевиков.