Гибель звезды "Дизель шоу": друзья Поплавской поделились пронзительными воспоминаниями

Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

На трагическую новости о гибели в ДТП под Киевом звезды "Дизель шоу" Марины Поплавской отреагировали не только друзья и коллеги актрисы, но и обычные поклонники ее таланта.

На место аварии, где разбился автобус с командой "Дизель шоу", начали приезжать люди с цветами и лампадками.

"Просто такой шок. Мы с мужем встали, мы здесь живем просто недалеко, и решили быстро приехать и положить цветы", - рассказала поклонница творчества Поплавской Ольга.

В родном Житомире артистка 23 года работала учителем русского языка и литературы в школе и лишь два года назад уволилась из школы, чтобы полностью посвятить себя юмористическим проектам, сообщает "Канал 24".

"Абсолютная актриса, поцелованная Богом. Талант был невероятный, потому что она не училась этому. Фантастический друг, всегда в курсе всех твоих событий. В дружбе идеальный человек. В творчестве – это бешеная энергетика. В общем – это шок, не могу подобрать слов", – рассказал руководитель житомирской команды КВН Юрий Кипоренко.

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"Житомиряне потеряли такого искреннего человека. Она не терпела фальши, это я знаю, потому что она дружила с дочкой, а это на сегодня большая редкость. Жаль, что лучшие уходят и так рано", – вспомнила житомирянка Зинаида Галагуза.

Напомним, ранее стало известно место прощания со звездой "Дизель шоу" Мариной Поплавской в Киеве.

Кроме того, также стало известно, о чем перед смертью писала в Facebook актриса "Дизель-шоу" Поплавская.