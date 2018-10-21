Гибель Поплавской: опубликованы фото с последнего концерта артистки

Последний в жизни концерт артистки юмористического проекта "Дизель шоу" Марины Поплавской состоялся 19 октября в 20:00 в здании цирка во Львове.

Как сообщает Обозреватель, погибшая актриса участвовала во многих сценках коллектива и была активна на сцене.

В львовском цирке до сих пор висят афиши "Дизель шоу", зрители которого стали последними поклонниками, которые видели Поплавскую живой.

Именно с этого концерта во Львове коллектив ехал ночью на автобусе в Киев и попал в жуткое ДТП, в результате которого Поплавская погибла на месте.

Отмечается, что с 25 по 29 октября у "Дизель шоу" запланированы концерты в Германии, а 5 ноября артисты хотели отправится в большой тур по городам Украины. Об изменениях в графике гастролей в связи с гибелью одной из ключевых актрис проекта пока не сообщалось.

Напомним, стала известна дата и место прощания со звездой "Дизель шоу".

Также обнародованы предварительные причины аварии, жертвой которой стала Поплавская. Предполагается, что водитель уснул за рулем.