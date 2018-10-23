Пользователи Google Maps переименовали Раду в Зраду и обвалили ее рейтинг

Верховная Рада / УНИАН

Пользователи Google Maps изменили название Верховной Рады Украины - теперь парламент в сервисе называется "Верховная Зрада Украины".

Как сообщает УНИАН, пользователи оставили десятки негативных отзывов о Раде, понизив ее рейтинг до 2,5 из 5 возможных баллов.

Большинство юзеров оценили работу парламента на 1 балл.

В начале октября, во время трансляции пресс-конференции генсека НАТО Йенса Столтенберга в преддверии встречи министров обороны 29 стран-членов Альянса на сайте организации перепутали русский и украинский языки.

В начале выступления Столтенберга в окне перевода на русский язык появился перевод на украинский.

При этом русскоязычный перевод транслировался вместо грузинского.